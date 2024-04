Aino ja Eino? Soome populaarsemad lapsenimed 2023. aastal

«Populaarsemates nimedes on viimastel aastatel olnud vähe kõikumisi. Traditsioonilised eesnimed on jätkuvalt edetabeli tipus. Samuti on lapsevanematele sageli oluline, et nimi oleks välismaal hõlpsasti kasutatav. Populaarsed on pehmed häälikuühendid,» selgitas Ylele digi- ja rahvastikuandmete ameti kõneisik Laura Mattila.