UURING ⟩ Eestlasi huvitavad eurovalimised ELi keskmisest vähem, kuid mure julgeoleku pärast on suurem

Täna avaldatud viimane Eurobaromeetri uuring enne 6.– 9. juunini toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi näitab, et ELi kodanike huvi valimiste vastu ning tõenäosus hääletama minna on üldiselt kasvuteel, kuid Eesti pole suundumusega samavõrra innukalt kaasa läinud, sest isegi kui huvi on varasemast suurem, ei väljendu see hääletamissoovis.