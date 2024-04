HAKKLIHAMASIN ⟩ Meedia uurimus kinnitab vähemalt 50 000 Vene sõduri surma kaevikutes

Vabatahtlike abiga on kanalid kogunud andmeid Vene langenud sõdurite kohta alates 2022. aasta veebruarist ning paljudel puhkudel on surma kinnituseks kalmistutele tekkivad uued hauad, aga infot kogutakse ka ametlikke allikaid, ajalehti ja sotsiaalmeediat läbi kammides.

Meediakanalid tegid kindlaks, et teisel sõja-aastal sai surma rohkem kui 27 300 Vene sõdurit ehk esimese sõja-aastaga võrreldes on teine Kremli jaoks olnud veerandi võrra ohvriterohkem. See kinnitab, et Moskva edenemise taga Ukraina lahinguväljal on n-ö hakklihamasina taktika, kus üha uusi ja uusi sõdureid saadetakse rünnakule, et kurnata Ukraina vägesid ja paljastada nende positsioone Vene suurtükiüksustele.