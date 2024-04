Stoltenberg: Ukraina toetamine on tähtsam, kui kaitsekulutuste viimine kahe protsendini

Stoltenberg astus ajakirjanikke ette koos Hollandi peaministri Mark Rutte, Taani valitsusjuhi Mette Frederikseni ja Tšehhi peaministri Petr Fialaga, kiites nende panust Ukraina abistamisse. Nii Taani kui ka Holland teatasid hiljuti uutest mahukatest abipakettidest, samas kui Tšehhi on otsinud toetust Kiievile suurtükimürskude tarnimiseks.

«Kuid Ukraina vajab veelgi rohkemat,» lausus Stoltenberg pressikonverentsil. «Seepärast, kui liitlastel on valik, kas täita NATO võimekuste eesmärke või pakkuda rohkem abi Ukrainale, on minu sõnum selge: saatke rohkem Ukrainale.»

Taaskord tõi NATO peasekretär musternäidisena esile Taanit, kes on kogu oma suurtükimürskude tagavara juba andnud Ukrainale, kuid kellele on ka selge plaan, kuidas enda ladusid uuesti täita.

«Meie tänasel kohtumisel leppisime kokku, et NATO-l peaks olema suurem roll Ukraina julgeolekuabi ja väljaõppe koordineerimisel. Samuti oleme nõus, et Ukraina vajab pikaajalist ja prognoositavat rahalist toetust. Ja me jätkame tööd selle nimel kiiremas korras,» lisas Stoltenberg.