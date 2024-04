POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Ukraina kahtleb üha rohkem Zelenskõi tegevuses

Selle aasta esimeste kuudega on ühiskonna meeleolu Ukrainas tuntavalt muutunud. Ukrainlased küsivad üha kõvemini: kas riik areneb Venemaa üha tugevama sõjalise surve all ikka õiges suunas?

«Olukorra halvenemine rindel ning selge arusaamine, et kiiret võitu enam ei tule, on tekitanud ühiskonnas depressiivse meeleolu, mis on omakorda üle kandunud kriitiliseks suhtumiseks võimudesse ja Zelenskõisse,» ütles Postimehele üks Kiievi tuntumaid politolooge Volodõmõr Fessenko.