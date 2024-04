Ülemraada võttis eelmisel nädalal vastu seaduseelnõu nr 10449, mida ajakirjanduses nimetatakse seda uueks mobilisatsiooniseaduseks. Tegelikult on see mitme ajateenistuse, mobilisatsiooni ja sõjaväelise arvelevõtmise küsimusi käsitleva seadusandliku akti arvukate muudatuste kogum. Seadus nr 10449 hakkab kehtima kuu aega pärast selle allkirjastamist president Volodõmõr Zelenskõi poolt ehk selle aasta 18. mail.

Venekeelse Postimehega rääkinud praegu Ukraina relvajõududes teeniva advokaadi Jevgeni Malejevi sõnul on seaduse juures palju lahtiseid küsimusi, eriti mis puudutab andmete uuendamist internetis, ning tema hinnangul on kõigi dokumentide võõrsil korda ajamine sedavõrd keeruline, et regulatsiooni eesmärk näib olevat inimesi piiritagant tagasi Ukrainasse ajada.