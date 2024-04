Kuningakoja allikad ütlesid eile avalik-õiguslikule ringhäälingule NOS, et Oranje printsessi tiitlit kandev Catharina-Amalia lahkus Madridi elama ja õppima pärast seda, kui Hollandi luure tuvastas 2022. aasta sügisel, et troonipärija nimi käis läbi kuritegelike jõukude omavahelisest suhtlusest, mis tekitas hirmu, et sepitsemisel võib olla plaan teda rünnata või röövida.