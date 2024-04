POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Sõja lapsed, kes ilmselt kunagi ei lähe enam oma kodukooli

Reeglite tundmise kohta teeb kehalise kasvatuse õpetaja teste. Nii kujunebki Donetski oblastis rindeäärsetes asulates elavate laste kehalise kasvatuse hinne. Õues või võimlas käimata. Sest õues on ohtlik. Kes elab rindest kaugemal, peab kartma ainult rakette, kes lähemal, see planeerivaid lennukipomme ja suurtükimürske. Lapsed teevad juba vahet, kas mürsk on «sissetulev» ehk Vene armee lastud või «väljaminev» ehk omade lastud.