Uut lahingvormi nimega M23, mille osaks on ka pesu, on seni katsetanud Soome kaitsejõudude Lapimaal paiknevad üksused.

«Oleme oodanud 30 aastat, et armee looks naistele mõeldud aluspesu,» ütles Soome ajateenijate liidu juht Elina Riutta avalik-õiguslikule ringhäälingule Yle. «See on väga teretulnud ja väga vajalik reform.» Sellega tema kiidusõnad uuele vormile aga ka lõppesid.