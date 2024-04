KOHUS ON OTSUSTANUD ⟩ Filipp Kirkorovile jääb Leedu piir edaspidigi lukku

2021. aasta jaanuaris keelasid Leedu migratsioonivõimud välisministeeriumi taotluse alusel Kirkorovi sisenemise riiki viieks aastaks. Ametnikud põhjendasid sisenemiskeeldu sellega, et laulja on Vene propaganda «pehme mõju» tööriist ning tema sage esinemine okupeeritud Krimmis näitab, et ta toetab Venemaa agressioonipoliitikat.

Nii Vene kui ka Bulgaaria kodakondsust omav Kirkorov esitas apellatsiooni, väites, et ta on vaid artist, keda ei huvita poliitika ning kelle laulud käsitlevad armastust, inimsuhteid ja loodust, vahendas Deutsche Welle.

Leedu kõrgeim administratiivkohus lükkas Kirkorovi kaebuse lõplikult tagasi 2021. aasta septembris, leides, et sissesõidukeeld pole ebaproportsionaalne, arvestades, et tal pole Leeduga mingeid pere-, sotsiaalseid ega majanduslikke sidemeid.

Euroopa Inimõiguste Kohus otsustas täna, et Leedu hinnang põhines hageja enda sõnavõttudel ja käitumisel ning ei olnud meelevaldne ega alusetu. Eraldi tõid kohtunikud välja, et Kirkorov on avalikult öelnud, et toetab Venemaa tegevust Krimmi poolsaarel ja on teinud avalduse Venemaa autoritaarse juhi Vladimir Putini nimel esinemise kohta.

Kohtunikud lisasid ka, et keeld tõesti piiras Kirkorovit jagamast teavet ja ideid Leedus, mistõttu sekkuti tema õigusesse sõnavabadusele, kuid sellel sekkumisel oli seaduslik alus nii Leedu kui ka ELi õiguse kohaselt. Samuti oli õiguspärane sekkumise eesmärk kaitsta riiklikku julgeolekut ja avalikku korda.

Kohus märkis, et Venemaa on kasutanud Balti riikide vastu mitmesuguseid propagandavahendeid, sealhulgas televisiooni, sotsiaalvõrgustikke, filme ja kuulsaid lauljaid, nagu hageja. EIKi hinnagul on nii kohtud, Leedu parlament kui ka Euroopa Parlament tunnistanud vajadust Venemaa desinformatsiooni ja propagandasõja paljastamiseks.

Inimõiguskohus märkis ühtlasi, et Kirkorovi kui ELi kodaniku õigusi piirati, kui takistati tema Leetu sisenemist, samas on tegemist riigiga, millega tal ei ole püsivaid sidemeid.