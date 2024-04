INTERVJUU ⟩ Vseviov: Iraani rünnak võis mõjuda USA-le äratusena Ukraina abipaketi suhtes

Laupäeva varahommikul Hormuzi väinas Iraani julgeolekujõudude poolt hõivatud kaubalaeval MSC Aries olnud Eesti elanik õnnestub Vseviovi sõnul loodetavasti peagi vabaks saada. Kuigi alust seostatakse Iisraeli miljardäri Eyal Oferiga, seilas see siiski Portugali lipu all.

Mida on praeguse seisuga teada sellest Eesti elanikust, kes on Iraani käes?

Teada on, et ta on Iraani käes. Et ta on elu ja tervise juures.

Aga tänaseks ei ole me saavutanud seda, et ta oleks vaba sealt ära tulema. Õiguslikus mõttes on tema seisund segane. Seda ma ei taha kindlalt öelda, kuidas Iraan teda käsitleb. Meie jaoks on oluline võimalikult ruttu ta sealt sõna otseses, mitte ainult juriidilises mõttes vabadusse saada, et ta saaks tulla koju.

Oleme ühenduses Iraani enda, aga ka kõigi teiste riikidega, kellel on seal vahetud huvid. See on ju Portugali lipu all seilav laev. Nii et loomulikult teeme koostööd Portugali ja teiste ELi liikmesriikidega. Sellenädalasel erakorralisel ELi välisministrite kohtumisel mitu riiki nimetas ka seda juhtumit osana laiemast Lähis-Ida arutelust.

Tähelepanu alt väljas see ei ole. Kuigi võiks ehk arvata, et Lähis-Idas toimub nii palju, et see laev on äkki unustatud – ei ole. Muidugi ka meie rääkisime sellest ja palusime ka teistel riikidel seda küsimust hoida jutupunktides Iraaniga suhtlemisel. Ka seda, et meil on mitte ainult laeva küsimus, vaid laeval olid inimesed, kellest üks on Eesti elanik, keda me tahame tagasi.