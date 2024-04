MacCarley sõnul saatis Iisrael Iraanile hoiatussõnumi, kui lihtsasti ollakse suutelised Iraani kaitsevõimet üle koormama.

«Ma arvan, et selle taga oli väga sihilik mõtlemine Iisraeli sõjakabineti poolt,» märkis MacCarley. «Iisrael pidi kätte maksma, aga samal ajal oli selles kättemaksus sõnum, ja see oli: «Jah, me pääseme läbi. Ärge tehke seda enam. Kui teete, siis läheb põrguks lahti.».»

Iisraeli sõjavägi teatas reedel uudisteagentuurile AFP, et neil ei ole praegu kommentaare, kui neilt küsiti plahvatuste kohta Iraanis ja Süürias.

Iraan teatas reedel esialgu, et riigi vastu pole raketirünnakut toimunud. Hiljem teatas Iraani sõjaväe ülemjuhataja kindralmajor Abdolahim Mousavi, et Teheran ei kavatse Iisraeli droonilöökidele vastata. «Iraani sõjavägi tegi reedel selgeks, et ei vasta droonirünnakule, mille väidetavalt korraldas Iisrael ja mis ei tekitanud kahju,» teatas Mousavi agentuuri EFE vahendusel.

«Tänu meie valvsusele anti löögid õhus olevatele sihtmärkidele,» lisas Mousavi.

Iisrael hoiatas, et annab vastulöögi, kui Iraan tulistas nädalavahetusel Iisraeli suunas sadu rakette ja droone, mis enamasti kõik peatati ja tehti kahjutuks. Käremeelne Iisraeli rahvusliku julgeoleku minister Itamar Ben-Gvir postitas hommikul ühismeediasse ühesõnalise postituse: «Nõrk!».

Valge Maja ega Pentagon pole informatsiooni kommenteerinud.

USA meedia räägib Iisraeli vasturünnakust

Eraldi teatas Iisraeli armee, et Iisraeli põhjaosas kaikusid Liibanoni piiril õhuhäire sireenid.