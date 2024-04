Biden väitis, et Paapua inimsööjad sõid ta onu ära

Bideni onu Abrose J Finnegan Jr, keda president kutsus onu Bosie'ks, pidas teise maailmasõja ajal lenduriametit. Riigipea sõnul tulistati onu Bosie lennuk alla Paapua Uus-Guinea kohal ning tema surnukeha ei ole tänini leitud. Põhjuseks tõi Biden, et selles Uus-Guinea piirkonnas oli palju kannibale, vihjates võimalusele, et onu söödi ära, vahendab The Guardian.