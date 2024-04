Vietnami naised kipuvad Ungari kaudu massiliselt Ühendkuningriiki prostituudiks

Ühendkuningriigi siseministeeriumi teatel on tänavu saanud vietnamlastest suurim rahvusrühm, kes kipub ebaseaduslikult üle La Manche’i väina. Vietnamist pärit migrantide arvu siiski ametnikud The Timesile ei öelnud ning see selgub tuleval kuul.

Vietnamlaste saabumine Ühendkuningriiki on järjekindlalt kasvanud pärast mõningast langust 2022. aastal, kui Kremli sõda Ukraina vastu sulges rändetee Venemaa kaudu. Praegu on enamik ebaseaduslikult Ühendkuningriiki sisenevatest Vietnami kodanikest seejuures naised, mis on ebatavaline, arvestades, et teistest riikidest pärit migrantidest enam kui kolmveerand on mehed.

Piirivalve allikad ütlesid The Timesile, et Vietnami naised saabuvad «arvestava hulga» rasestumisvastaste vahenditega, mis viitab, et nad kavatsevad Ühendkuningriigis leiba teenida sekstöötajana.

Ühendkuningriigi ja Vietnami siseministeeriumi kõrged ametnikud kohtusid sel nädalal Londonis, et ebaseaduslikule rändele piiri panna.

Briti võimud seostavad illegaalselt riiki saabuvate vietnamlannade arvu hüppelist kasvu viimastel kuudel Ungari ja Vietnami vahel sõlmitud kokkuleppega, mis muudab Aasia töölistele lihtsamaks Kesk-Euroopasse tööle saamise. Ungarist on selle käigus saanud aga migrantide transiitriik, mis siis et leppe esmane eesmärk oli täita vabu ametikohti ehituses, põllumajanduses ja toidutööstuses.

Briti siseministeeriumi väitel reisib suur hulk Vietnami töölisi Ungarist edasi Põhja-Prantsusmaale, kus nad maksavad smugeldajatele paadiga või veokis Ühendkuningriiki pääsemise eest.

Ajalehe The Telegraph andmeil eelistavad smugeldajad vietnamlannade puhul sageli just veokeid, kuna paadimigrandid peab piirivalve kinni, kuid Vietnami kodanike vahendavad kuritegelikud jõugud lisaks prostitutsioonile tööle maniküürisalongidesse, kanepikasvatustesse ja restoranidesse.