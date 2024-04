Horvaatia kohus ei luba presidendil peaministriks saada

«Presidenti hoiatati õigeaegselt, et ta ei tohi kampaaniast osa võtta, vaid et ta peab esmalt tagasi astuma. Nüüd on see läbi. Tal ei ole enam võimalik olla peaministrikandidaat,» ütles konstitutsioonikohtu esimees Miroslav Šeparović ajakirjanikele.