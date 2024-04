Valitsev erakond Gruusia Unistus tõrjub kodanikuühenduste ning välisriikide ja -organisatsioonide kriitikat, et eelnõu jäljendab Venemaal opositsiooni vaigistamiseks kasutatavat välisagentide seadust. Erakond keeldub võtmast kuulda üleskutseid plaanist loobuda, väites, et seadust on vaja läbipaistvuse edendamiseks ja välismaalaste peale surutud «pseudoliberaalsete väärtustega» võitlemiseks, vahendas Reuters.