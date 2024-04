Eurooplased tõrguvad kohustusliku ajateenistuse vastu

Ukrainast tulevad ärevad sõnumid ja ees on USA presidendivalimised. Kui valimised võidab Donald Trump, ei ole täielikult välistatud USA NATOst väljumine. Need üha tumedamad murepilved on suuri Euroopa riike pannud kaaluma kohustusliku ajateenistuse sisseviimist, kirjutas The Economist hiljuti.