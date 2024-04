Ukraina investeerib sadu miljoneid eurosid pikamaa ründedroonide väljaarendamisse, mis suudavad üles leida ja tabada kaugel asuvaid sihtmärke. Sellist relvastust toodab Ukrainas praegu ligi tosin ettevõtet, kirjutas The Economist.

Lennuulatus on Kiievi poolt Venemaa territooriumi ründamiseks kasutatud mehitamata lennumasinatel praegu ligi 1000 kilomeetrit, ent eesmärk on arendada välja uued droonimudelid, mille liikumisulatus on kuni 3000 kilomeetrit.