«Vaba liikumine ELis on lõppenud,» kõlas aga vastuseks Londoni Downing Streetilt. Mõne EList väljapoolse riigiga on britid sarnased õpilasvahetuse skeemid samas paika loksutanud. Neil lubatakse Suurbritanniasse õppima tulla kuni kaheks aastaks. Sellised lepingud on brittidel näiteks Austraalia, Kanada ja Uus-Meremaaga.