Seet on üks osa Petteri Orpo (Koonderakond) paremtsentristliku valitsuse laiaulatuslikust kärpekavast. Soomes plaanitakse 9 miljardi suurust kokkuhoidu, et vähendada hiigelsuurt riigivõlga. Ees on maksutõusud ja avaliku sektori kulutuste kärped.