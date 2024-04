VIDEO ⟩ Donald Trumpi kampaaniatuurid pöörlevad kõrgelt

Nende helide keskel lehvitas ekspresident Trump oma toetajatele, plaksutas ja embas lähedale sattunuid. «Trump, Trump, Trump!» skanneeris ülesköetud rahvahulk. Inimestel olid pisarad silmis. Vähemalt ühed noored hoidsid oma last peakohal, et too Donald Trumpi näha saaks.