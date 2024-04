UKRAINA PÄEVIK 20.04: jooksvatest rindeuudistest olulisem sõnum on möödunud päeva seisuga ligi 60 miljardi dollari suuruse abipaketi kinnitamine Kongressis, mis on pika perspektiiviga otsus ja annab Ukrainale taas kindlust. Rindel on samas negatiivsed arengud.