Teed on kehvad ja nii ka jääb, kinnitas Läti riigiteede amet

Lähiaastate peamine eesmärk Lätis on viimase nelja või viie aasta jooksul saavutatud maanteede kvaliteedi hoidmine. Piiratud eelarve võimaldab teha vaid pindamistöid ja parimal juhul suudetakse hoida kvaliteetset ning hea kattega maanteid riigi tõmbekeskuste ümber.

«Üha vähem vahendeid on teede tavapäraseks hoolduseks,» märkis Lazdovskis. Suuremate projektide jaoks, nagu näiteks Riia ümbersõit, hakatakse Lätis otsima muid rahastamisallikaid.

«Avalikkus nõuab, et investeeriksime ja kulutaksime üha rohkem talviseks teehoolduseks. Me ei saa enam sõita ühesentimeetrise lumega kaetud teedel, näitame seda kangelaslikult sotsiaalvõrgustikes, mis avaldab teede hooldajatele eraldi survet,» vahendas Läti Raadio riigiteede ameti juhi sõnu.

«Koolireform nõuab samuti seda, et rohkem ressursse läheks talvisesse teelhooldusesse. See tähendab, et meil jääb suviste tööde jaoks suhteliselt vähe vahendeid ja seda hakkame eriti tunnetama kruusateedel,» lisas Lazdovskis. Läti teede seisukord kannatab ka kehva hooldustöö kvaliteedi tõttu.