Forbes: Ukraina relvajõududel tuleb sõja uues faasis muutusi teha

Märgitakse, et ilmselt valmistavad okupandid ette pinnast suviseks pealetungiks. Moskva strateegia hõlmab nii õhurünnakute hoogustamist Ukraina energiaobjektide vastu kui ka «saavutusi» rindel nagu Tšassiv Jari linna vallutamine (eesmärgiga hõivata see 9. maiks). See avaks Venemaa jaoks tee kogu Donetski oblasti okupeerimisele.