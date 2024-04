Rahvusvahelisest pahameelest hoolimata on Netanyahu korduvalt öelnud, et armee alustab maismaarünnakut Gaza lõunaosas asuvale Rafah' linnale. Rafah'sse, kuhu Iisraeli invasioon ei ole seni ulatunud, on pagenud üle 1,5 miljoni palestiinlase.