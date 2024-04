Vene väljaanne: Kadõrovil on surmav kõhunäärme haigus

Väljaande väitel on Kadõrovil pankrease ehk kõhunäärme nekroos.

Ajalehe andmetel diagnoositi Kadõrovil kõhunäärme nekroos esimest korda 2019. aasta jaanuaris. Toona ei teinud Tšetšeenia juht saladust, et ta on sunnitud võtma puhkust, kuna on ajutiselt töövõimetu. Ta väitis, et on kergelt haige, põdes palavikku ja grippi.

Ajaleht märkis, et vähesed pöörasid tähelepanu sellele, et Kadõrov oli 2019. aastal palju kaalust alla võtnud. Novaja Gazeta märkis, et just järsk kaalulangus on esimene sümptom aktiivselt areneva kõhunäärme nekroosi kohta.

Tšetšeenia liidri tervis on tekitanud spekulatsioone. Kadõrovi haigestumist on ametlikult eitanud nii tema ise kui tema kaaskond. Samas on ikka ja jälle täheldatud silmatorkavaid muutusi Kadõrovi välimuses, käitumises ja töögraafikus.

«Kadõrov on haige ja Kreml seisab silmitsi olulise probleemiga: kuidas valmistada Venemaa enim probleeme tekitavat piirkonda valutult ette võimuvahetuseks, mis võib peagi aset leida,» krijutab Novaja Gazeta.

Mullu oktoobris kirjutasid väljaanded, et Kadõrov kadus avalikkuse eest, kuna tema tervislik seisund halvenes võimaliku mürgitamise tõttu. Tšetšeenia liidri abi Ahmed Dudajev eitas oma Instagrami lehel kohe, et Kadõrovit on mürgitatud. Ta ütles: «Kadõrov on tavaline inimene, kes võib haigestuda, saada grippi jne.»

«Isegi kõige tähelepanematuimale vaatlejale ei jääks märkamata, kuidas neerupuudulikkuse ja kopsudes oleva vedeliku seiskumise tõttu oli Kadõrov suurenenud poolteist korda. Tema kõhu kuju omandas kõik kõhunäärme nekroosi tunnused; ta hingeldas pidevalt, tal oli raskus rääkimisega, kõndis aeglaselt ja riietus Tšetšeenia kliima kohta liiga soojalt,» kirjutas ajaleht.

Novaja Gazeta allikate sõnul oli Tšetšeenia juht sattunud haiglasse ägeda kopsupuudulikkusega, mis tekkis rahusti üleannustamise tagajärjel. Seda tugevat rahustit kasutatakse tavaliselt patsientide rahustamiseks enne operatsiooni. Kadõrov võttis seda väidetavalt seetõttu, et ta kannatas tugevate valude, unetuse ja suurenenud ärevuse all.

Tema hingamisfunktsiooni stabiliseerimiseks ühendati Kadõrov ventilaatoriga ja viidi meditsiiniliselt esilekutsutud koomasse. Samuti märkis väljaanne, et Kadõrovile tehti eelmise aasta septembris aju MRT-uuring, mis näitas, et haigus mõjutab teda tõsiselt.