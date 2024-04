Tuhanded Briti reisilennukid on pidanud rinda pistma Venemaa segamistehnoloogiatega, selgus lennuliikluse teemalisest raportist.

Pilootide ja lennuliikluse juhtimistornide radaritele paisatakse fantoomtakistusi, millest lennukid üritavad mööda pääseda, kuigi tegemist on valeinfoga. See põhjustab aga näiteks reisilennukite lennutrajektoorist kõrvalekaldeid, vahendas The Times täna.