ÜLEVAADE ⟩ Esimesed USA abipaketi relvad peaks jõudma rindele mõne päevaga

Ameerika Ühendriikide abi Kiievile on olnud tõkestatud juba pool aastat, kuna ennekõike esindajatekoja vabariiklased tõrjusid kõik katsed uuteks eraldisteks. Kokku 60,8 miljardit dollarit (57,1 miljardit eurot) kätkev abipakett sai lõpuks Kongressi alamkoja heakskiidu laupäeval häältega 311 poolt ja 112 vastu. Eelnõu toetasid kõik demokraadid, kuid vähem kui pooled vabariiklased. Täna peaks kava kohaselt rahastuse heaks kiitma ka senat, misjärel on Biden lubanud dokumendi viivitamata allkirjastada.

Mida täpselt Kiievile tarnitakse, eelnõu ei sätesta, kui mitte arvestada mittesiduvat pügalat, mis ütleb, et president peab pärast seaduse jõustumist «niipea kui võimalik» andma Ukraina valitsusele kuni 300-kilomeetrise laskeulatusega raketisüsteeme ATACMS. Seni on Washington tarninud ainult vanemat tüüpi ATACMS-süsteeme, kirjutas The Times.