AUTO ASEMEL BUSSI ⟩ Riias võeti ühistranspordis kasutusele lumepiletid

Riia linnavalitsus teatas, et seoses lumesajuga võetakse kasutusele ühistranspordis lumepiletid. Lumepilet võeti kasutusele selleks et sõidukijuhid loobuksid aprilli lõpu kohta ebatüüpilistes ilmastikuoludes isikliku auto kasutamisest, paljud on alla pannud suverehvid.