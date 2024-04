Kadõrov postitas haigusjuttude kummutamiseks video treeningust

Tsiteerides anonüümseid allikaid Moskva keskkliinikus, kus teda väidetavalt raviti, teatas uudiste veebisait Novaja Gazeta Europe, et Kadõrovil diagnoositi 2019. aasta jaanuaris äge kõhunäärme nekroos ja ta on sellest alates peaaegu igal aastal haiglasse tagasi pöördunud.

Vaid tunde pärast loo avaldamist jagas Kadõrov Telegrami sõnumirakenduses 4-minutilist videot Kadõrovi kohtumisest piirkondlike ametnikega, vahendab The Moscow Times. Videol ei liiguta ta oma keha ja on kuulda, et ta räägib raskelt. Keskööl postitas ta Vene sotsiaalmeediarakendusse Vkontakte, kuidas ta jõusaalis trenni teeb.