VIDEO ⟩ Sajandi uputus muutis Lõuna-Hiina surmavaks veemaailmaks

Paduvihma on Guangdongi provintsis sadanud juba nädal aega, mistõttu on jõed kerkinud üle kallaste ja tänavad mattunud mäsleva vee alla. Hiina riigimeedia hoiatas, et üleujutused võivad kasvada sedavõrd võimsaks, et midagi niisugust võib kogeda vaid korra sajandis.