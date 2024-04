Filmi tootva Poola stuudio AIO ja suhtekorraldusfirma PR Leap teatel esilinastub film 26. septembril ja see jõuab kinodesse 35 riigis.

Tegemist on režissöör Besaleeli ehk kodanikunimega Patryk Vega esimese inglisekeelse filmiga. Varem on ta kodumaisele publikule tootnud võigast vägivalda täis suurejoonelisi linateoseid, vahendas The Guardian.