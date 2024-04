KIRILLI KÄTTEMAKS ⟩ Navalnõi mälestusteenistust läbi viinud preester kõrvaldati ametist

Vene õigeusu kiriku Moskva diötseesi preester Dmitri Safronov ei tohi järgmise kolme aasta jooksul teenistuslikke ülesandeid täita. Arvatakse, et tegemist on riigivõimu kättemaksuga selle eest, et Safronov juhatas Vene opositsioonitegelase Aleksei Navalnõi mälestusteenistust märtsi lõpus.