ELUS VÕI MITTE? ⟩ Surnuks kuulutatud Saksa miljardär võib olla Vene mõjuagent

Senini on arvatud, et saksa-ameerika ärimees Karl-Erivan Haub suri suusaõnnetuse tagajärjel. Teda nähti viimati Itaalia-Šveitsi piiril Klein Matternhorni mäel 3800 meetri kõrgusel. Nüüd aga paiskas mehest raamatu kirjutanud RTL-i ajakirjanik Liv von Boetticher avalikkuse ette versiooni, et Haub võis tegelikult põgeneda Venemaale, vahendas The Times.