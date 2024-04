Rootsit vapustab veretöö: vanemaid kahtlustatakse kahe lapse tapmises

«Lapsed leiti surnuna oma kodust,» märkis täna hommikul ajakirjanikele Stockholmi politseiülem Per Fahlström. Vahi alla on võetud 35-aastane mees ja 40-aastane naine, keda kahtlustatakse laste tapmises, vahendab Aftonbladet. Laste vanust ei täpsustatud.

Norra väljaanne VG vahendab politseiallikatele viidates, et tegemist oli tapetute vanematega, Fahlström ütles Rootsi meediale, et tegemist on täiskasvanud pereliikmetega, konkreetset seotust täpsustamata.