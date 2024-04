ÜRO Inimõiguste Ülemvoliniku Ameti (OHCHR) andmeil oli üleeilseks Nasseri haigla juures välja kaevatud 283 surnukeha, kuid kohalike tervishoiuvõimude teatel on leitud laipade arv kerkinud umbes 340-le, vahendas France 24. Tuvastatud on seni pisut üle 40 inimese. Enne konflikti Gaza sektori suurimaks haiglaks olnud Al-Shifa territooriumilt on OHCHRi teada leitud kahest massihauast kokku 30 surnukeha, kellest tosina isik on kindlaks tehtud.