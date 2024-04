Biden allkirjastas Ukrainale abi andva julgeolekupaketi seaduse

«Ma äsja allkirjastasin seaduseks riikliku julgeoleku paketi, mille esindajatekoda võttis vastu nädalavahetusel ja senat eile,» ütles Biden ja lisas, et Washington alustab abitarneid Ukrainale otsekohe, mõne tunni jooksul.

«See muudab Ameerika turvalisemaks, see muudab maailma turvalisemaks ning see jätkab Ameerika juhtrolli maailmas ja kõik teavad seda,» ütles Biden seaduse kohta.

«See annab elutähtsat abi Ameerika partneritele, et nad saaksid kaitsta end ohtude eest nende suveräänsusele ning oma kodanike eludele ja vabadustele,» lisas ta.

USA on olnud Ukraina tähtis toetaja sõjas Venemaa vastu, kuid kongress viivitas seekordse abipaketi heakskiitmisega ligi poolteist aastat. Sõja rahastamine on muutunud ka tundlikuks teemaks enne novembris peetavaid presidendivalimisi.

Ukraina vägi on silmitsi relvastuse, laskemoona ja sõdurite nappusega ajal, mis Venemaa on suurendamas survet. Kardetakse, et Ukraina olukord rindel halveneb lähinädalatel.