PIDU JÄTKUS ⟩ Läti politsei unustas aastateks vangi mõistetud tapjast roolijoodiku türmi toimetada

Läti avalik-õigusliku televisiooni saate «Stuudio 4» kohaselt põhjustas kõnealune mees 2018. aastal Kesk-Lätis Jēkabpilsi lähistel Dreimaņis õnnetuse, milles sai surma kolm inimest, nende seas kolmeaastane tüdruk. Kui Lätis on sõidukijuhile lubatud joove kuni 0,5 promilli, siis antud puhul oli mehe veres alkoholi 3,26 promilli ning uriinis lausa 3,6 promilli.

Kaks aastat kestnud kohtuprotsessi tulemusel mõisteti roolijoodik kuueks aastaks vangi, misjärel kannatanud eeldasid, et kohtu otsus on täide viidud ja süüdimõistetu on asunud karistust kandma, vahendas LSM.