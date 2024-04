«Seda ei kuulutatud sel hetkel välja, et me tarnime Ukrainale uusi võimekusi, säilitamaks Ukraina palvel nende operatiivse julgeoleku,» märkis Garn.

Bideni administratsioon oli varem kaugmaarakettide saatmisele vastu, kuna oli mures oma relvajõudude osalise valmisoleku üle. Võimsate rakettide tootmiseks on vaja aega ja keerulisi komponente. ATACMSide tootja Lockheed Martin töötab täistuuridel, tootes aastas ligikaudu 500 raketti, ütles ettevõtte pressiesindaja mullu septembris.

USA otsis varjatult valmisoleku-muredele lahendusi, ostes rohkem rakette ja täites varusid. «Selle tulemusena suutsime me ATACMSidega varustamisega edasi liikuda, säilitades samas ka meie relvajõudude valmisoleku,» märkis Pentagoni pressiesindaja Charlie Dietz.

USA ametnik ütles, et Biden suunas oma meeskonna seda sammu astuma ka pärast seda, kui Venemaa hankis ja kasutas Ukraina vastu Põhja-Korea ballistlilisi rakette ning intensiivistas rünnakuid Ukraina tsiviiltaristuobjektide vastu.

Pentagon teatas kolmapäeval, et uus Ukraina abipakett hõlmab veelgi enam kaugmaarakette. USA saatis esimesed keskmise laskeulatusega ATACMSi raketisüsteemid Ukrainasse mullu sügisel.

Ukraina ametnikud on liitlase käest küsinud nii avalikult kui ka eravestlustes ka pikema laskeulatusega rakette, et tabada sihtmärke Venemaa enda territooriumil, kuid nende andmisest on ameeriklased varem ära öelnud, viidates tarnimisraskustele ning Moskva ärritamisele.