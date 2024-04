LUGEJA FOTO ⟩ Lennuliiklus Norra lõunaosas seiskus täielikult

Ulatusliku seisaku põhjus peitub riikliku lennuameti Avinor kontrollkeskuse tehnilises rikkes, mis avastati täna veidi enne kella 6.30 hommikul. «On kaks süsteemi, mis ei ühendu omavahel. Ja see on tähendanud, et peame sulgema õhuruumi kogu Lõuna-Norra kohal,» ütles Avinori pressiesindaja Ylva Celius Trulsen NRK-le.