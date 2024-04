ÜLEVAADE Macron ärgitas Euroopa hävingut takistama relvastumise ja investeeringutega

Ligi seitse aastat pärast oma eelmist seesugust tulevikukõnet uuesti Sorbonne’i ülikoolis kõnepulti astudes hoiatas Prantsusmaa riigipea, et kuigi Venemaa agressioonile Ukrainas ja enne seda koroonapandeemiale reageeris EL kiirelt ja ühtselt, ei pruugi sellest piisata, sest tugevneva sõjalise, majandusliku ja kultuurilise surve tõttu on Euroopa ohus.

«Peame selgelt mõistma, et meie Euroopa on täna surelik. See võib surra, ja see sõltub ainult meie valikutest. Aga need valikud tuleb teha praegu,» lausus Macron ühte Euroopa mainekaimasse ülikooli kokku tulnud kuulajatele.