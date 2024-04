Rahvusvaheline Punane Rist lõi Vene Punase Risti uurimiseks eraldi rühma

IFRC selgitas avalduses, et alates Venemaa täiemahulisest sissetungist Ukrainasse 2022. aasta veebruaris, on Venemaa Punase Risti vastu esitatud mitmeid süüdistusi. «Viimasel ajal on nende väidete ulatus suurenenud.» IFRC väitel on kogu konflikti vältel tehtud koostööd Venemaa Punase Ristiga, et teha kindlaks riskid ja lahendused arenevatele väljakutsetele. Samuti tuuakse välja, et Vene Punane Rist on IFRC juhatuse liige.

IFRC sõnul on süüdistused Venemaa Punase Risti vastu tekitanud muret inimeste seas, kes kuuluvad Punase Risti võrgustikku. «Hiljutiste artiklite valguses pöördusid IFRC president ja peasekretär RRC poole selgituste saamiseks. Samal kontrollis IFRC läbi nende väiteid. Selle ülevaate tulemuste põhjal otsustasid IFRC president, juhatus ja peasekretär, konsulteerides vastavus- ja vahenduskomitee esimehega, moodustada juhatuse järelevalverühma, et hinnata, tuvastada, jälgida ja soovitada RRC-le parandusmeetmeid,» selgitas IFRC. Otsus kiideti heaks tänasel juhatuse istungil, kus RRC ei osalenud.

IFRC juhatus otsustas, et kuna RRC on kogu uurimise ajal teinud koostööd ja näidanud üles valmisolekut käsitleda tuvastatud väidetavaid rikkumisi, on just järelevalverühm kõige sobilikum viis probleemi lahendamiseks. Järelevalveorgan koosneb kolmest juhatuse liikmest ja ühest IFRC auditi- ja riskikomisjoni liikmest ning seda juhib IFRC asepresident Manuel Bessler.

IFRC soovitab RRC-l viia läbi kõikide kohalikele harude töötajate ja vabatahtlike hulgas koolitus aluspõhimõtete, rahvusvahelise humanitaarõiguse ning oma käitumisjuhendi ja asjakohaste standardite kohta.

Järelevalveorgani ülesandeks on hinnata: Venemaa Punase Risti poliitikat ja tavasid, mis puudutavad partnerlust ja koostööd riiklike ja rahvusvaheliste partneritega, sealhulgas ametlike hoolsuskohustuste menetluse läbiviimise hindamine

Vene Punase Risti kaitse- ja lastekaitsepoliitika ning nende elluviimist

Vene Föderatsiooni Punase Risti seadust Vene Föderatsioonis ja selle vastavus liikumise standarditele

Seni on IFRC tuvastanud, et Vene Punane Rist ei tegutse Donetskis, Luhanskis, Hersonis ja Zaporižžjas. IFRC nendib, et RRC partnerlus Krimmi poolsaarel asuva Arteki lastelaagriga nõuab tõsist läbivaatamist, tagamaks, et laste õigused ja turvalisus on iga otsuse ja tegevuse puhul esikohal.

Samuti on leitud, et mõned RRC kohalike filiaalide alla kuuluvad isikud on teinud poliitilisi avaldusi, mis ei olnud kooskõlas aluspõhimõtetega. «Selle tulemusena on RRC need juhtumid oma eetikakomisjonile esitanud ja menetlusi jälgib järelevalverühm,» selgitati avalduses.

Järelevalverühm esitab oma järeldused järgmise nelja kuu jooksul juhatusele.