WHO uuringu järgi on Eesti noored veipimises maailmas esirinnas

Laste seas enim tarvitatav uimasti on alkohol, mida on tarvitanud 57 protsenti 15- aastastest, sellele järgneb veipimine – selle poolest on Eesti lapsed esirinnas –, mida on teinud pea kolmandik noortest, selgub Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) raportist, kus uuriti Euroopa, Kesk-Aasia ja Kanada kooliealiste laste tervisekäitumist.