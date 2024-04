Tänu ukrainlastele kasvas Soome rahvaarv mullu rekordiliselt

Statistikaameti andmeil elas Soomes 2023. aasta lõpu seisuga 5 603 851 inimest, mida on ligi 40 000 võrra rohkem kui aasta varem. Aastases lõikes pole riigi rahvaarv kasvanud kordagi nii palju 1956. aastast saadik, vahendas rootsikeelne Yle.

Statistikaameti andmetel on erakordne kasv suuresti seletatav sellega, et 2022. aastal Soome põgenenud ukrainlased said 2023. aastal taotleda endale elukohajärgset omavalitsust.