Hispaania valitsusallikad ütlesid täna siiski ajalehele El País, et tarnivad Ukrainale väikese koguse õhutõrjesüsteemi Patriot rakette, millest igaüks maksab rohkem kui miljon eurot. Kui palju rakette täpselt on plaanis tarnida, pole teada, kuid lehe hinnangul ei saa neid olla kuigi palju, arvestades, et Hispaanial on vaid umbes 50 Patrioti raketti.