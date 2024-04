Otsus võib mõjutada ka Weinsteini kaasust Californias, kus ta mõisteti Itaalia modelli vägistamise eest 16 aastaks vangi. Tema advokaadi Jennifer Bonjeani sõnul on aega kohtuotsust edasi kaevata 20. maini. «[California] kohus eeldas, et Weinstein mõisteti New Yorgis õiglaselt süüdi, ent see ei osutunud tõeks,» ütles ta.