IMET EI SÜNDINUD Gazas õhurünnakus hukkunud ema kõhust päästetud imik suri arstide pingutuste kiuste

«Mina ja teised arstid püüdsime teda päästa, kuid ta suri. Minu jaoks isiklikult oli see väga raske ja valus päev,» ütles Salama Reutersile telefoni teel. «Ta sündis, kuid tema hingamissüsteem ei olnud küps ja tema immuunsüsteem oli väga nõrk ning see põhjustas tema surma.»

«[Rouh’] vanaema kutsus mind ja arste üles hoolitsema tema eest, et oleks keegi, kes hoiaks elus tema ema, isa ja õe mälestust, kuid see oli Jumala tahe, et ta suri,» lisas arst.