OTSE MEDININKAIST Leedu Valgevene piiripunktis ootab üle kümne kilomeetri masinaid

«Piirikontrolliks ei kulu üle kümne minuti, aga sanktsioonid eeldavad põhjalikku kaubakontrolli ja kõik tolliprotseduurid on seetõttu aeganõudvamad,» selgitas Postimehele Padvarionysi piirivalveüksuse juht Sigitas Valainis, kelle vastutusalasse kuulub ka Medininkai piiripunkt.

Piiripunktis töötas 14 piirivalvurit ja tolliametnikke oli kohal 11. Elavas järjekorras said eelise vaid need masinad, mille juht või üks sõitjatest oli erivajadusega või see auto, kus oli alla kaheaastaseid lapsi. Kiiresti lasti üle ka kiiresti rikneva kaubaga kaubikud, või ohtlikku lasti vedavad masinad.