Gruppi britte süüdistatakse Vene luure abistamises ja Ukrainaga seotud ettevõtte süütamises

Ühendkuningriigi prokuratuur teatas täna, et 20-aastast Dylan Earli ja 22-aastast Jake Reevesi süüdistatakse riikliku julgeoleku vastaste kuritegude toimepanemises eelmisel kuu pärastl Ida-Londonis asuvas laohoones, kust saadeti abi Ukrainale, puhkenud tulekahju, vahendab The Financial Times.