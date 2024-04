OTSE VILNIUSEST Presidendivalimiste varjus mängitakse Leedu poliitiline malelaud ümber

Sellised arutelud on nihkes, sest Leedu presidendil on sisepoliitika küsimustes käed seotud, kuna tema pädevuses on vaid välis- ja julgeolekupoliitika, kus Leedus valitseb laiapõhjaline poliitiline konsensus. Euroopa Liidu toetus leedukate hulgas on püsivalt kõrge, mistõttu ei võitle ükski lõunanaabri poliitik otseselt Brüsseli institutsioonidega. Leedus ei ole ka mitte ühtegi venemeelset erakonda.